إليسا تحيي حفل أوبرا جامعة مصر ديسمبر المقبل

تقوم حالياً جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالإعداد لتنظيم حفل غنائي كبير تحييه نجمة الغناء اللبنانية إليسا مساء يوم ١٣ ديسمبر المقبل فى مسرح "أوبرا" جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمقر الجامعة فى مدينة ٦ أكتوبر .

يأتى الحفل ضمن موسم غنائى حافل يضم سلسلة من الحفلات الغنائية التى تستهدف فى المقام الأول تقديم مختلف ألوان الغناء ومن المقرر أن يبدأ هذا الموسم

الغنائى بحفل النجمة إليسا الذى من المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها الرومانسية المحببة لدى جمهورها الذى كان قد أطلق عليها من قبل لقب "ملكة الإحساس" .. وعلى وجه الخصوص الجمهور المصرى الذى يتفاعل دائماً مع كلمات أغانيها الرومانسية التى تبعث فى النفوس الإحساس بجمال الكلمات وروعة الألحان.

وقد أعدّت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هذا الحفل للنجمة إليسا ضمن برنامج نشاط فنى متنوع حرصت الجامعة على أن يرضى جميع الأذواق ويخاطب مختلف الأعمار من خلال العديد من الحفلات الغنائية التى سيقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى بهدف إثراء الساحة الغنائية.

الجدير بالذكر أن مسرح أوبرا مصر للعلوم والتكنولوجيا يسع ١٢٠٠ مشاهد وتم تجهيزه على مستوى عالٍ من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.