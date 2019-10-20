حازم إيهاب لـ"الـوفـد": سكة سفر مخاطرة كبيرة خُضتها

أعرب الفنان حازم إيهاب عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه في أولى بطولته المسرحية بعرض "سكة سفر" خلال الأيام الماضية على خشبة مسرح الهوسابير.

أكد "إيهاب" في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد"، أن العمل كان بالنسبة له بمثابة مخاطرة، ولكن حتى الآن "بجيب أجوال"، وأضاف أنه سيتم مد العرض

إلى الأسبوع المقبل، نظرًا للإقبال الجماهيري عليه.

يذكر أن مسرحية "سكة سفر" تأليف وإخراج وليد طلعت، ومن المقرر عرضها 3 مرات أسبوعيًا، ويشارك بها عدد كبير من الممثلين، بجانب الفنان حازم إيهاب.