أعرب الفنان حازم إيهاب عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه في أولى بطولته المسرحية بعرض "سكة سفر" خلال الأيام الماضية على خشبة مسرح الهوسابير.
أكد "إيهاب" في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد"، أن العمل كان بالنسبة له بمثابة مخاطرة، ولكن حتى الآن "بجيب أجوال"، وأضاف أنه سيتم مد العرضإلى الأسبوع المقبل، نظرًا للإقبال الجماهيري عليه.
يذكر أن مسرحية "سكة سفر" تأليف وإخراج وليد طلعت، ومن المقرر عرضها 3 مرات أسبوعيًا، ويشارك بها عدد كبير من الممثلين، بجانب الفنان حازم إيهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر حازم إيهاب لـ"الـوفـد": سكة سفر مخاطرة كبيرة خُضتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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