أعرب المؤلف وليد طلعت عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه عرض "سكة سفر" خلال الأيام الماضية على خشبة مسرح الهوسابير.
أكد "طلعت" في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد"، أن العرض تدور أحداثه حول شاب بسيط حاول أن يخوض تجربة العمل بعد التخرج، ولكن لم يوصللذلك لأسباب معقدة، وفي شكل كوميدي ساخر لا يعرف مغادرة البلاد، لافتًا إلى أن أحداث سكة سفر عكس فيلم "عسل أسود"، لأن في الأخير يحب مصر عندما يعود إليها، ولكن بطل العرض لم يمكن من السفر على الإطلاق.
وعن الرسالة الذي يناقشها العرض قال: "رسالة العرض أن مصر لم تكن منفرة على الإطلاق، فهي بها مشاكل مثل باقي البلدان الأخرى، ولكننا نحتاج الحفاظ عليها حتى آخر نفس".
يذكر أن مسرحية "سكة سفر" تأليف وإخراج وليد طلعت، ومن المقرر عرضها 3 مرات أسبوعيًا، ويشارك بها عدد كبير من الممثلين بجانب الفنان حازم إيهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر وليد طلعت لـ"الـوفـد": سكة سفر الوجه الآخر لفيلم "عسل أسود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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