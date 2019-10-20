تراند اليوم : أوس أوس وعلي ربيع بيهزرو مع بعض بالقنابل في الطيارة.. فيديو

سافر صباح اليوم الأحد، نجوم “مسرح مصر”، في رحلة جوية إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في ‏فعاليات “موسم الرياض”، بعروضهم المسرحية في الفترة بين 24 و27 أكتوبر.‏

وفي مقلب طريف، من الفنان أوس أوس ألقى بحقيبة وسط، حجمها صغير، على الفنان علي ربيع مرددًا ‏‏”قنبلة”، لينتزع ربيع من شروده في حركة مفاجئة أفزعته، خاصة وهو معروف بخوفه من الطائرات، إلا أنه ‏بعد استيعاب الأمر ضحك مع زملائه، خلال الفيديو الذي نشره اوس أوس على حسابه الشخصي على ‏Instagram.‏

يعد “موسم الرياض” ضمن المواسم الترفيهية التي أطلقتها المملكة السعودية مؤخرا، وتهدف ‏لتعزيز ‏السياحة ‏بالبلاد وإطلاق الفعاليات المتنوعة من حيث المضمون والمحتوى، حيث بدأ الموسم في 11 ‏أكتوبر ‏الجاري ‏ومن المقرر أن يستمر حتى 15 ديسمبر المقبل‎.‎

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ويقام الموسم الترفيهي الذي يتوقع القائمون عليه استقطابه لـ20 مليون زائرا منهم 4 ملايين من ‏سكان ‏مدينة ‏الرياض‎.‎

ومن ضمن فعاليات الموسم العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، أبرزها “ليالي المحروسة” وهي ‏عبارة ‏عن ‏مجموعة حفلات غنائية لتقديم الفن المصري الأصيل مستوحاة من أجواء مصر وشوارعها، تقدم ‏فيها ‏أغاني أم ‏كلثوم، ومحمد عبدالوهاب بمشاركة عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، ومصطفى حجاج في ‏منطقة ‏الرياض ‏بوليفارد، خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر‎.‎

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ومن الحفلات التي سيشهدها الموسم، “ليلة السندباد” للمطرب راشد الماجد، و”ليلة ياسر ‏بوعلي”، ‏وليلة ‏‏”الأغنية الخليجية” مع رابح صقر، وليلة “البرنس” للمطرب ماجد المهندس، وليلة الموسيقار ‏ممدوح ‏سيف‏‎.‎

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أما الليلة التي يطلق عليها ليلة “عبدالرحمن بن مساعد”، يشارك فيها عدد من أكبر مطربي وفناني ‏العرب، ‏هم ‏محمد عبده وأصالة وحسين الجسمي، بالإضافة إلى المطرب عبادي الجوهري‎