تراند اليوم : أوس أوس وعلي ربيع بيهزرو مع بعض بالقنابل في الطيارة.. فيديو

سافر صباح اليوم الأحد، نجوم “مسرح مصر”، في رحلة جوية إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في فعاليات “موسم الرياض”، بعروضهم المسرحية في الفترة بين 24 و27 أكتوبر.
وفي مقلب طريف، من الفنان أوس أوس ألقى بحقيبة وسط، حجمها صغير، على الفنان علي ربيع مرددًا ”قنبلة”، لينتزع ربيع من شروده في حركة مفاجئة أفزعته، خاصة وهو معروف بخوفه من الطائرات، إلا أنه بعد استيعاب الأمر ضحك مع زملائه، خلال الفيديو الذي نشره اوس أوس على حسابه الشخصي على Instagram.
يعد “موسم الرياض” ضمن المواسم الترفيهية التي أطلقتها المملكة السعودية مؤخرا، وتهدف لتعزيز السياحة بالبلاد وإطلاق الفعاليات المتنوعة من حيث المضمون والمحتوى، حيث بدأ الموسم في 11 أكتوبر الجاري ومن المقرر أن يستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.
ويقام الموسم الترفيهي الذي يتوقع القائمون عليه استقطابه لـ20 مليون زائرا منهم 4 ملايين من سكان مدينة الرياض.
ومن ضمن فعاليات الموسم العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، أبرزها “ليالي المحروسة” وهي عبارة عن مجموعة حفلات غنائية لتقديم الفن المصري الأصيل مستوحاة من أجواء مصر وشوارعها، تقدم فيها أغاني أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب بمشاركة عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، ومصطفى حجاج في منطقة الرياض بوليفارد، خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر.
ومن الحفلات التي سيشهدها الموسم، “ليلة السندباد” للمطرب راشد الماجد، و”ليلة ياسر بوعلي”، وليلة ”الأغنية الخليجية” مع رابح صقر، وليلة “البرنس” للمطرب ماجد المهندس، وليلة الموسيقار ممدوح سيف.
أما الليلة التي يطلق عليها ليلة “عبدالرحمن بن مساعد”، يشارك فيها عدد من أكبر مطربي وفناني العرب، هم محمد عبده وأصالة وحسين الجسمي، بالإضافة إلى المطرب عبادي الجوهري