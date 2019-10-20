تراند اليوم : الشائعات تموت ويحيا الزعيم.. عادل إمام بصحة جيده – صور

كل فتره تخرج شائعات حول صحة الفنان عادل إمام، وأنه لا يستطيع استكمال تصوير مسلسله “فالنتينو”.



وبعد فترة صمت قرر إمام الرد على هذه الشائعات ولكن بطريقة عملية، إذ نشر نجله المخرج رامي إمام عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram فيدوهات من الكواليس ظهر فيها “الزعيم” خلال تصوير مشاهد تجمعه بداليا البحيري وحمدي الميرغني.

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يذكر أن عادل إمام سبق ونفى كل ما قيل عن وجود خلافات بينه وبين شركة إنتاج المسلسل وأنها كانت السبب الرئيسي في توقفه وخروجه من السباق الرمضاني، فضلاً عن تعرض العمل لمشكلات إنتاجية وتسويقية.

أكد الزعيم في تصريحات لـ”إندبندنت عربية”، أن كل ما تردد في هذا الشأن “أقاويل وخزعبلات ليس لها أي أساس من الصحة”. مضيفًا: “من المضحك أن يقال إن مسلسلي واجه مشكلات إنتاجية وتسويقية، كيف يحدث ذلك وأنا تعاقدت عليه منذ فترة وسُوّقَ له؟ كل الحكاية غير منطقية، وليس طبيعياً أن يواجه عمل لي مثل هذه العقبات”.

مسلسل “فالنتينو” بطولة داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام