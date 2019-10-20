تراند اليوم : مرات البرنس..”مني زكي” برفقة فنانة هندية مشهورة.. صور

الفنانة منى زكي اليوم خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم على هامش فعالية “دبي ستارز” لتكريم الشخصيات العالمية.
نشرت منى زكي عبر حسابها الشخصي على Instagram، صورة جمعتها بالمطربة الإماراتية بلقيس فتحي، والممثلة الهندية سونام كابور، وعلقت منى على الصورة قائلة: “المؤتمر الصحفي الخاص بدبي ستارز، مع السيدتين الجميلتين، بلقيس وسونام”.
كانت منى زكي قد أبدت سعادتها بالحصول على تكريم “دبي ستارز” قبل يوم واحد، بنشر مقطع فيديو يستعرض إنجازاتها على مدار مشوارها الفني المستمر، ويقدمها كأحد المكرمين في “دبي ستارز”.
جدير بالذكر أن الفنانة منى زكي كانت قد ألقت كلمة خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثالثة، كسفيرة لدى منظمة اليونيسيف، كشفت فيها عن اتفاقية بين مهرجان الجونة ومنظمة اليونيسيف العالمية، لدعم ومناقشة قضايا الأطفال، خلال المهرجان لمدة 5 سنوات.
يذكر أن سونام كابور هي ممثلة هندية، بدأت حياتها الفنية في فيلم “ساواريا” مع الممثل الهندي رانبير كابور، كما عملت كعارضة أزياء وموديل للإعلانات، وآخر أعمالها الفنية هو فيلم “سانجو” من إنتاج عام 2018.
يشار إلى أن “دبي ستارز” هي فعالية إماراتية تقيمها شركة “إعمار العقارية”، وتعد أحدث إضافة إلى وسط مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، باختيار أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في مجالات الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل الاجتماعي، بالحصول على نجمة دبي أو “دبي ستارز