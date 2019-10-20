تراند اليوم : مرات البرنس..”مني زكي” برفقة فنانة هندية مشهورة.. صور

الفنانة منى زكي اليوم خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم على هامش فعالية “دبي ستارز” لتكريم ‏الشخصيات العالمية.‏

نشرت منى زكي عبر حسابها الشخصي على Instagram، صورة جمعتها بالمطربة الإماراتية بلقيس فتحي، ‏والممثلة الهندية سونام كابور، وعلقت منى على الصورة قائلة: “المؤتمر الصحفي الخاص بدبي ستارز، مع ‏السيدتين الجميلتين، بلقيس وسونام”.‏

كانت منى زكي قد أبدت سعادتها بالحصول على تكريم “دبي ستارز” قبل يوم واحد، بنشر مقطع فيديو ‏يستعرض إنجازاتها على مدار مشوارها الفني المستمر، ويقدمها كأحد المكرمين في “دبي ستارز”. ‏

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جدير بالذكر أن الفنانة منى زكي كانت قد ألقت كلمة خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثالثة، ‏كسفيرة لدى منظمة اليونيسيف، كشفت فيها عن اتفاقية بين مهرجان الجونة ومنظمة اليونيسيف العالمية، لدعم ‏ومناقشة قضايا الأطفال، خلال المهرجان لمدة 5 سنوات.‏

يذكر أن سونام كابور هي ممثلة هندية، بدأت حياتها الفنية في فيلم “ساواريا” مع الممثل الهندي رانبير كابور، ‏كما عملت كعارضة أزياء وموديل للإعلانات، وآخر أعمالها الفنية هو فيلم “سانجو” من إنتاج عام 2018.‏

يشار إلى أن “دبي ستارز” هي فعالية إماراتية تقيمها شركة “إعمار العقارية”، وتعد أحدث إضافة إلى وسط ‏مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، باختيار أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في مجالات ‏الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل الاجتماعي، ‏بالحصول على نجمة دبي أو “دبي ستارز