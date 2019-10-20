زار دوق كامبريدج الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، مسجد بادشاهي، الذى يعتبر الموقع الإسلامي الأكثر شهرة في لاهور بباكستان.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وصل الثنائي الملكي "ويليام وكيت" إلى مسجد "بادشاهي"، ضمن زيارتهما إلى باكستان.

وظهرت دوقة كامبريدج وهي ترتدي الحجاب على رأسها، خلال زيارتها للمسجد مثلما كانت تفعل أميرة القلوب الراحلة "ديانا" خلال زيارتها للأماكن المقدسة لدى المسلمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيت ميدلتون ترتدي الحجاب خلال زيارتها لأشهر مسجد في باكستان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.