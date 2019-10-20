الامير ويليام وزوجته يركبان الـ"توك توك" خلال زيارتهما لباكستان!

ارتدى دوق كامبريدج الأمير ويليام، وزوجته كيت ميدلتون، الزي الباكستاني المعروف والمميز، وذلك خلال ركوبهما الـ"توك توك" ضمن زيارتهما للعاصمة الباكستانية، إسلام آباد.

وبحسب ما نشرته كالة "رويترز"، فقد انتشرت الصور التي تم التقاطها خلال مراسم استقبال الأمير البريطاني وزوجته، بشكل كبير وواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت كيت ميدلتون في ثوب مسائي أخضر داكن، خلال وصولها هي والأمير ويليام لحفل الاستقبال المبهر في إسلام آباد، حيث ألقى الأمير ويليام خطاباً افتتاحياً سلط فيه الضوء على تطور البلاد.

في حين ارتدى الأمير ويليام شيرواني أسود غاية في الأناقة، وهو عبارة عن سترة طويلة تشبه المعطف تصل إلى الركبة، ويرتديها الباكستانيون عادة في المناسبات الرسمية أو حفلات الزفاف، وسروالاً من اللون نفسه.

الجدير بالذكر أن زيارة الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون تستمر لمدة 5 أيام في شمال وغرب باكستان، وتُعتبر هي الأولى لأفراد العائلة الملكية البريطانية منذ 10 أعوام.

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