اديل تربح 74 ألف دولار يومياً رغم عدم إصدارها أي ألبوم غنائي جديد!

بالرغم من عدم إصدارها أي ألبوم جديد منذ عام 2016، حققت المغنية أديل أرباحاً كبيرة، لتُحطّم بها الأرقام القياسية خلال العام الماضي، حيث وصلت أرباحها في اليوم الواحد إلى أكثر من 74 ألف دولار أمريكي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد حصلت المغنية أديل على أرباح قياسية، حيث صارت تحقق 74.856 دولاراً أمريكياً في اليوم الواحد، رغم عدم إطلاقها لألبوم غنائي جديد منذ 3 أعوام.

وكانت قد كشفت صفحة "Music News Facts" عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في تغريدة لها، أن المغنية أديل تستعد لطرح ألبوم جديد في يوم الثامن من شهر نوفمبر المقبل.

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