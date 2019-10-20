شاهد.. نيشان يطالب بتطبيق طريقة “محمد بن سلمان” لاستعادة الاموال المنهوبة!

كتب امير فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2019 02:57 مساءً - دعا الإعلامي اللبناني نيشان الى تطبيق ما وصفه بـ “الحل الجذري” لاستعادة اموال الدولة اللبنانية المنهوبة.

وذكر نيشان بطريقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في احتجاز أمراء ووزراء ورجال أعمال سعوديين في فندق الريتز كارلتون في العام 2017 لاستعادة عشرات المليارات من الدولارات.

وقال نيشان في فيديو تم نشره على مواقع التواصل ان “انا بعتقد في حل جذري باحتجاز السياسيين في أحد الفنادق كما حصل في الريتز كارلتون ويأخذ منهم أموال الشعب” وفق تعبيره.

وتابع نيشان ان قرار توقيف السياسيين اللبنانيين يجب ان يتم بقرار داخلي او خارجي قائلا “نحنا شعب مسروق” مؤكدا ان جميع السياسيين في لبنان “حرامية” بدليل انه لا يوجد اي من ابنائهم في المظاهرات.