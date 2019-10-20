جدل واسع بسبب ترامبولين داخل مسجد في السعودية

كتب امير فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2019 02:57 مساءً - أثار مقطع فيديو، متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر وجود ترامبولين داخل أحد مساجد الرياض بينما كان هناك اطفالا يلهون عليها، جدلا واسعا بين النشطاء، دفع السلطات السعودية للتحرك “على الفور”.

وشكلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لجنة فورية للتحقيق مع الإمام والمؤذن في ذلك المسجد، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد العزيز بن سعود العسكر، أن “الوزارة شددت في تعاميمها على احترام خصوصية المساجد، وأن تكون مكانا للعبادة والطمأنينة والخشوع، وأن ما تم تداوله ينافي الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الوزارة”، مبينا أن “من يخالف التعليمات سيكون عرضة للمساءلة والتحقيق والعقوبة”.

وأفاد العسكر بأن المقطع المتداول صور في الدور الثاني لأحد الجوامع في جنوب مدينة الرياض، وأن الألعاب وضعت لأجل حفل تكريم لطلاب حلقات تحفيظ القرآن.

ولفت إلى أن ذلك “يعد مخالفة صريحة لنظام الوزارة وتعليماتها، إذ أن فرع الوزارة لم يصرح بإقامة أي محفل في الجامع، وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية كافة في حق الإمام والمؤذن”.