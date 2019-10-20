شكرا لقرائتكم خبر عن 25 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مراكش للشعر العربي والان مع التفاصيل

ينظم بيت الشعر في المغرب فعاليات النسخة الثانية من مهرجان مراكش للشعر العربي خلال الفترة من 25 حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تحت رعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إطار التعاون القائم بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة بالمملكة المغربية ودائرة الثقافة بالشارقة.

وقال عبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، إن برامج بيوت الشعر التي وجّه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بإقامتها في عواصم ومدن عربية وفّرت مناخات ثقافية مكنت المبدعين في مجال الشعر من استمرار عطائهم، إضافة إلى تشجيع المبدعين من الأجيال الصاعدة، مما شكل رافداً إضافياً لديوان العرب.

ولفت إلى أن المهرجان في نسخته الثانية يتضمن برنامجاً ثقافياً وفنياً غنياً ومتنوعاً، إضافة لتكريم بعض الشخصيات التي طبعت الساحة الشعرية والإبداعية في المغرب ببصمة خاصة، وتقديم عروض موسيقية ومعرض فني ومنتدى فكري ومسابقات إبداعية وثقافية.

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وتشمل فعاليات اليوم الأول للمهرجان الشعري بقصر الباهية بمراكش افتتاح معرض الفنان أحمد بن إسماعيل للصور الفوتوغرافية "ذاكرة الشعراء المغاربة"، يليه إلقاء كلمات لمسؤولي وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية ودائرة الثقافة في الشارقة، ثم عرض مادة توثيقية حول أهم المحطات الشعرية البارزة لدار الشعر بمراكش، ثم يتم تكريم عدد من الشعراء وتتويج الفائزين في مسابقتي "النقد الشعري" و"أحسن قصيدة" للنقاد والشعراء الشباب.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني في بيت الشعر بمدينة مراكش بمنتدى "الشعر وأسئلة التلقي" ثم الاحتفاء بالمشاركين في ورش الكتابة، كما يتم تقديم الفائز بجائزة النقد للنقاد والباحثين الشباب في نسختها الثانية، وفي المساء تبدأ فقرة "نبض القصيدة" في حديقة مولاي عبدالسلام بمشاركة عدد من الشعراء، تليها فقرة "أبجديات وكوريغرافيا".

وفي اليوم الثالث والختامي للمهرجان سيتم تقديم فقرة "قصيدة مغربية"، وفي الفترة المسائية سيتم تقديم فقرة "رؤى شعرية" التي سيشارك فيها عدد من الشعراء، وبعدها تقدم فقرة "أبجديات وموسيقى" .