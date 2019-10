منع فيلم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في الصين.. تعرف إلى السبب!

متابعة بتجــــــــــــرد: مُنع فيلم Once Upon a Time in Hollywood – “مرة في هوليوود” للمخرج كوينتن تارانتينو مؤقتًا في الصين بسبب تضمنه مشهدًا للممثل المحترف في الفنون القتالية، بروس لي.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن سبب منع عرض الفيلم، الذي كان مقررًا طرحه بصالات السينما في الصين يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول، ونقلت مصادر خاصة بمجلة “فاراياتي”، أن الأمر يتعلق بشكوى تقدمت بها ابنة بروس لي.

واعتبرت شانون لي، ابنة بروس لي، في تصريحات لموقع “ذا راب”، أن المشهد يُظهر والدها بأنه “مغرور سافل” بحسب وصفها، مؤكدة أنه خاض الكثير من الصعوبات لكي ينال الشهرة والأضواء.

وتابعت “لي” أنها تتفهم أن الفيلم تعمد عرض شخصياته بصورة كاريكاتورية، ولكنهم لم يفعلوا هذا مع الممثل الأمريكي الراحل، ستيف ماكوين، متسائلة لماذا تعاملوا بهذه السخرية مع والدها تحديدا.

ولم يصدر حتى الآن، أي توضيح من مخرج الفيلم، كوينتن تارانتينو، بشأن ظهور المشهد الخاص ببروس لي.

وتوفي بروس لي، وقتما كانت ابنته شانون طفلة في عمر الأربع سنوات.

ويشهد فيلم “Once Upon a Time in Hollywood” على اللقاء السينمائي الأول، بين نجمي هوليوود، ليوناردو دي كابريو وبراد بيت، كما أنه الفيلم التاسع في مسيرة المخرج كوينتن تارانتينو.