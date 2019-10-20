الأميرتان بياتريس ويوجيني في المؤخرة.. من تصدر قائمة أثرياء أفراد العائلة الملكية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستحوذ العائلة المالكة ببريطانيا على اهتمام الجميع من مختلف دول العالم، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بالثروات، فمن الطبيعي أنَّ الملكة إليزابيث هي المتصدرة دائمًا لقائمة أغنى أفراد العائلة المالكة، ولكن ماذا عن ترتيب الآخرين؟

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قائمةً بترتيب أفراد العائلة المالكة ببريطانيا من حيث حجم ثرواتهم؛ إذ جاءت الأميرة بياتريس وشقيقتها الأميرة يوجيني في ذيل القائمة، أما الأمير هاري والأمير ويليام فجاءا في الترتيب نفسه؛ إذ تعادلا في حجم ثروتيهما.

إليك ترتيب أفراد العائلة المالكة طبقًا للائحة الملكية التي صدرت حديثًا

جاءت الملكة إليزابيث الثانية على رأس القائمة بثروة قيمتها 2 مليار دولار، وكان المركز الثاني لنجلها الأمير تشارلز بثروةٍ قيمتها 129 مليون دولار، وحصل نجلها الثاني الأمير أندرو على المركز الثالث بثروة تبلغ 74 مليون دولار.

أما المركز الرابع فكان لزوجها الأمير فيليب بثروة تبلغ قيمتها 61 مليون دولار، وبعده في المركز الخامس نجلهما الثالث الأمير إدوارد بثروة تقدر بـ 45 مليون دولار.

تشارك الأمير ويليامز والأمير هاري حفيدا الملكة إليزابيث المركز السادس بثروة تبلغ 39 مليون دولار، أما المركز السابع فكان من نصيب الحفيدة الكبرى للملكة إليزابيث وهي سارة فيليبس بثروة تبلغ 19 مليون دولار.

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أما عن دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون فقد حصلت على المركز الثامن بثروة قيمتها 10.4 مليون دولار وبذلك تكون متفوقة على دوقة ساسيكس الأميرة ميغان ميركل بفارق 2.6 مليون دولار؛ إذ جاءت ميغان في المركز التاسع بثروة قيمتها 7.7 مليون دولار فقط.

أما عن الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني فقد حصلا بالترتيب على المركز الـ 10 و الـ 11 بفارق بسيط بينهما حيث تقدر ثروة الأميرة بياتريس بـ 5 ملايين دولار وشقيقتها يوجيني تبلغ ثروتها 4.9 مليون دولار.

بجانب تصدر الملكة إليزابيث للمركز الأول من حيث أنّها أكثر أفراد العائلة المالكة ثراءً؛ فهي تمتلك محفظة استثمارية تصل قيمتها إلى 650 مليونًا على الأقل، ونجلها الأمير تشارلز لديه ما يقرب من 27 مليون جنيه إسترليني في محفظته الاستثمارية كعائد لكونه دوقًا لمقاطعة كورنوول، كل ذلك بالإضافة إلى المنحة السيادية التي تعطيها لهم الحكومة والتي ارتفعت لتصل إلى 107 ملايين دولار سنويًا.