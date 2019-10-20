كل العيون على زوجة هاني شاكر بزفاف ابنهما.. لم تسلم من التعليقات السلبية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حظي حفل زفاف شريف ابن الفنان المصري هاني شاكر باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا أن عددًا كبيرًا من النجوم حضروا الحفل الذي أحياه الفنان عمرو ودياب وشاركه الغناء أيضا الفنان سمير غانم في مشهد استثنائي.

ومما كان لافتًا أيضًا وأبدى مستخدمو تلك المواقع اهتمامًا وتفاعلًا تجاهه، هي إطلالة نهلة توفيق زوجة النجم هاني شاكر، والتي ارتدت فستانًا من التل متدرج الألوان بطبقات متعددة من بعد الخصر، ومزينًا من المنتصف بورود، وذلك مع مجوهرات ماسية تزينت بها، فيما ضمت شعرها للخلف مع رفعه لأعلى وترك خصلاته تتدلى.

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المعلقون أبدوا إعجابهم بتلك الإطلالة، وبعضهم قال إنها اختارتها بعناية وذكاء، وأنها نافست العروس بها، لكن في المقابل لم تسلم من تعليقات انتقادية لملامح وجهها؛ إذ أشار أصحاب تلك التعليقات إلى أنها مليئة بحقن الفيلر والبوتوكس.

وكان الفنان المصري هاني شاكر احتفل بزفاف ابنه شريف في أحد فنادق القاهرة الفخمة بحضور عدد من النجوم، أبرزهم لطيفة، وسهير شلبي، ودنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي، ورجاء الجداوي، ودينا الشربيني، وشريف منير، وآيتن عامر، وغيرهم من النجوم المصريين والعرب الذين أشعل حضورهم أجواء الحفل.