عباس النوري: بعض الأعمال المشتركة مزيفة.. سعيد بتجربتي مع "حلوات" لبنان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أول تحضيرات الفنان عباس النوري هو عشارية "يامالكًا قلبي" إنتاج غولدن لاين، ويقدم فيه النوري شخصية الطبيب الذي يعاني من مشكلة في الإنجاب.

وفي تصريح لموقع فوشيا قال النوري إن العمل مشترك يضم نجومًا من لبنان ومن سوريا ومواهب متعددة جميلة.

إضافةً إلى أن قصته تضمّ حالات إنسانية جميلة، كما أن القصة تتضمن ضرورة لهذا التشارك على خلاف بعض الأعمال المشتركة الأخرى التي يتم إنتاجها بعيدًا عن الواقعية.

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وأوضح أنه يتعاون مع زوجته الكاتبة عنود الخالد بكتابة عمل درامي يحاكي أزمة سورية عبر قصة قديمة.

كما كشف عن تحضيراته للموسم الدرامي المقبل على صعيد التمثيل. وشرح علاقته بالسوشال ميديا، واصفًا نفسه بأنه شخصية جدية جدًا، شارحًا طريقة تعامله معها ومع الجمهور عبرها.