ثورة لبنانية عصرية.. دبكة وبوتكس وعرسان وحفلات باربكيو!‎‎ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فيديوهات وصور ومقاطع مصورة بالآلاف، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، منها ما بدا صادمًا، ومنها ما رسم ابتسامة على وجه جمهور التواصل الاجتماعي.

وتبادل المغردون والمتابعون للثورة اللبنانية المقاطع والصور عبر منصات التواصل لتصبح منشرة بشكل فايروسي في إنستغرام وتويتر وفيسبوك وحتى واتس آب، مع تعليقات نقدية سلبية وأخرى إيجابية.

المتابع لحالة العصيان الأمني في لبنان، لاحظ عفوية وتلقائية المواطنين اللبنانيين في التعبير عن غضبهم من الحكومة في الشوارع، فالبعض عبّر عن حزنه برفع لافتات تطالب المسؤولين بالرحيل، وآخرون بكوا بحرقة شديدة من الحالة الاقتصادية لبلادهم.

الأمر اللافت كان ظهور بعض الأشخاص الذين عبروا عن اعتراضهم على الحكومة اللبنانية بطريقة "خارجة عن المألوف" وصفت بالفكاهية والطريفة، وآخرون عبروا عن استيائهم بحركات شكّلت صدمة للجمهور والمتفرجين.

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فلماذا أخذت "الثورة" في لبنان شكلًا مختلفًا عن الثورات العربية الأخرى؟ ولماذا استمتعت الدول العربية بالثورة اللبنانية، ولماذا أخدها البعض بشكل ساخر؟