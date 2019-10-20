سعودية تنضم إلى فريق راغب علامة بعدما استفزته.. ما علاقة أحلام بالأمر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت المتسابقة السعودية مي علي، أجواء حلقة "ذا فويس" والتي عُرضت يوم أمس السبت، وبالرغم من غنائها "أكثر من أول أحبك" للفنانة أحلام لم تلتف الأخيرة لها، لتنضم علي إلى فريق راغب علامة، الذي التف لها بمفرده بعدما اكتمل فريقي الفنان محمد حماقي والفنانة سميرة سعيد.

وعلّق علامة، على عدم التفاف أحلام لها بالرغم من جمال صوتها قائلًا: "مع انك استفزيتيني بس عجبني صوتك"، وأضاف ممازحًا: "ما بعرف ليه أحلام ما لفت يمكن غيرانه"، كما أشاد علامة بوجود مشتركة سعودية في البرنامج خاصة بعد الانفتاح الكبير الذي تشهده السعودية مؤخرًا.

وفي المقابل تفاعل الجمهور مع غناء مي علي، كونها أول سعودية تشارك في البرنامج، ولاحظ الجميع وجود الفنانة إلهام علي، لدعمها ليتبين أ،نَّ مي هي شقيقة الفنانة السعودية إلهام علي.

كما عبر الكثيرون عن سعادتهم لمشاركة فتاةٍ سعودية في البرنامج متمنين لها النجاح والتوفيق والوصول إلى مرحلة العروض المباشرة.

يُشار إلى أنَّ حلقة الأمس كانت الحلقة الأخيرة من تجربة الصوت وبس والتي انتهت بعد اكتمال فرق الحكام الأربعة، لتبدأ في الحلقة المقبلة مرحلة المواجهة، وسيشهد هذا الموسم تعديلاً بسيطاً إذ سيتم الاستغناء عن المتسابقين الأضعف من كل فريق قبل الانتقال إلى مرحلة المواجهة.