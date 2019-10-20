نجوم الفن في لبنان يُشاركون في تظاهرات شعبية ضد "ضرائب" حكومة الحريري

بعد قرار طرح زيادة ضريبة على الـ "واتس آب" عبّر المواطنون وعدد من نجوم لبنان عن غضبهم جراء ذلك ، إذ شارك عدد من نجوم الغناء والتمثيل في هذه التظاهرات، وفي مقدمتهم الممثلة نادين نسيب نجيم التي لم تمر مشاركتها مرور الكرام، حيث تعرضت للتنمر من قبل البعض بعد أن قالت إنها "تركت أولادها وضحت وأتت للمشاركة مع شعب لبنان نتيجة التعليقات التي تلقتها على "تويتر" عندما سألت" من يتفلسف فلينزل الى الشارع".

نادين نجيم: لبنان اليوم أهم منا كلنا

نادين شاركت بكل عفوية في هذه التظاهرة، وعلقت "في حال شاركت أم لا سأتعرض للتعليقات الاستفزازية". وكتبت تغريدة بعد حملة الدفاع التي أقيمت لها قالت فيها "شكراً كتير و الله يحمينا و يقوينا قلبي و ضميري مرتاحين وكتير حسيت بسعادة كبيرة اليوم لأول مرة بنزل على مظاهرة و لأول مرة بشوف بس العلم اللبناني بحبك يا لبنان وبحب كل اللبنانيي حتى يلي وجهوا كلام سيء تجاهي ما رح إزعل لأنو لبنان اليوم اهم منا كلنا".

والتقى في التظاهرة مع نادين كلّ من داليدا خليل وكارمن لبس ووسام حنا ووسام بريدي وكارين رزق الله وأمل حجازي.

كذلك، كانت صرخة الممثلة نادين الراسي مدوية، حين شاركت بحرق الاطارات مع المتظاهرين وهي تقول "أنا جعت وعليّ ديون..احترقنا ولست أفضل من أحد ولست قادرة على السكوت بعد". فيديو نادين كان له أثر كبير في الشارع وكونه عبر عن وجعها ووجع الكثيرين مثلها.

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راغب علامة: أنا مع كل المواطنين

الفنان راغب علامة شارك اليوم مع المتظاهرين وصرح لقناة "الجديد" إن السياسة التي تسير بالبلد هي خاطئة، واستقالة الحكومة ليست الحل، كون الموضوع سيحتاج إلى سنتين لتشكيل حكومة جديدة". وتابع "أنا مع المواطنين فرداً فرداً ولست مع الطابور الخامس الذي يدخل بين المتظاهرين ويقوم بأعمال شغب."



كما شاركت الممثلة ماغي بو غصن بالتظاهرة، ورفعت علم لبنان وشاركت الصورة عبر "انستقرام" وعلقت عليها "لبنان وحقوقنا وحياتنا وولادنا ومستقبلنا بيستاهلوا هيدا المشهد اللي شفتو اليوم عالأرض ..الشباب اللبناني عم يطالب بحياة بتشبه طموحاتو".

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كذلك، فعلت زميلة ماغي الممثلة جيسي عبدو، حيث نشرت صورة لها من موقع التظاهرة وعلقت عليها "اجا وقت نحاسب ..كلنا للوطن كلنا إيد وحدة". كما شاركت ورد الخال وزوجها باسم رزق بالتظاهرة، ونشرا صورة لهما من المكان".

نجوم وإعلاميون يشاركون بالتظاهرة

كما أن بديع أبو شقرا وعبده شاهين وجنيد زين الدين، والفنان زياد سحاب وسلام زعتري ونيشان وريما نجيم ومحمد قيس، وآخرون كلّهم كانوا جزءاً من التظاهرات على مدى اليومين السابقين، كما طالب النجوم في مداخلاتهم على الشاشة وفي الفيديوهات التي نشرها بعضهم على صفحات السوشال ميديا، بإجراء الاصلاحات وعدم فرض ضرائب على المواطنين الذين يعانون جراء الازمة المالية.



كما شارك يوم أمس الفنان معين شريف في التظاهرة التي حصلت وسط بيروت، وطالب بأن يكف السياسيون من فرض الضرائب على المواطنين، في مقابل ذلك، اكتفى عدد كبير من نجوم لبنان بالتضامن مع ما يحصل من خلال تغريدات عبر حساباتهم على "تويتر" كـ نيكول سابا وكارول سماحة واليسا، التي تتابع الوضع بحذافيره عبر "تويتر".

كما وجه عدد من نجوم الوطن العربي رسائل تضامن مع الشعب اللبناني، أبرزهم أحلام ودنيا سمير غانم وغيرهما الكثير.

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