شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا "ملكة الإحساس" تحيى حفلا بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم حالياً جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالإعداد لتنظيم حفل غنائى كبير تحييه نجمة الغناء اللبنانية إليسا مساء يوم 13 ديسمبر المقبل فى مسرح "أوبرا "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمقر الجامعة فى مدينة 6 أكتوبر .

يأتى الحفل ضمن موسم غنائى حافل يضم سلسلة من الحفلات الغنائية التى تستهدف فى المقام الأول تقديم مختلف ألوان الغناء، ومن المقرر أن يبدأ هذا الموسم الغنائى بحفل النجمة إليسا والذى تقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها الرومانسية المحببة لدى جمهورها الذى كان قد أطلق عليها من قبل لقب "ملكة الإحساس".. وعلى وجه الخصوص الجمهور المصرى الذى يتفاعل دائماً مع كلمات أغانيها الرومانسية التى تبعث فى النفوس الإحساس بجمال الكلمات وروعة الألحان.

وأعدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هذا الحفل للنجمة إليسا ضمن برنامج نشاط فنى متنوع حرصت الجامعة على أن يرضى جميع الأذواق، ويخاطب مختلف الأعمار من خلال العديد من الحفلات الغنائية التى سيقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى، بهدف إثراء الساحة الغنائية.

جدير بالذكر، أن مسرح أوبرا مصر للعلوم والتكنولوجيا يسع 1200 مشاهد وتم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.



