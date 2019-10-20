شكرا لقرائتكم خبر عن فى أحدث إطلالة.. نيرمين الفقى تستعرض جمالها فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة نيرمين الفقى، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور بيتر نبيل، بعد حضورها حفل زفاف نجل الفنان هانى شاكر، وزفاف شقيقة الفنانة ملك قورة. واستعرضت نرمين الفقى إطلالتها، حيث ظهرت فى قمة الأناقة والجمال، وارتديت نيرمين فستان قصير لونه ذهبى به " شراشيب "من تصميم هانى البحيرى. 1 يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقى، مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثانى من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقى ومدحت صالح وميدوعادل ومحمود حجازى وولاء الشريف وكارولين عزمى وصفاء الطوخى وأحمد صيام. Advertisements

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