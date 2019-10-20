شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى مع سونام كابور وبلقيس من مؤتمر "دبى ستارز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة منى زكى، جمهورها بصورة تجمعها بالفنانة بلقيس و الفنانة الهندية سونام كابور، خلال مؤتمر " دبى ستارز"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت بلقيس على الصورة قائلة: "أجمل إنسانة قبل ما تكوني فنانة بحبك جدا وتشرفت بمعرفتك جدا جدا"، لترد عليها منى زكى قائلة: "بحبك جدا جدا".

وقد قع الاختيار على الفنانة منى زكي لمنحها أفضل نجمة مميزة من " دبى ستارز"، ونشرت صفحة دبى ستارز عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو عن أسباب اختيار منى زكى و هى " نجمة رائدة فى العالم العربى فازت بجائزة أفضل ممثلة فى الدراما فى حفل الموريكس دور، شفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف ، مبروك منى زكى".