الأربعاء.. فيصل ندا يروى ذكرياته في صالون الأوبرا الثقافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يبدأ صالون الأوبرا الثقافي موسمه الفني الجديد بأمسية تأتي ضمن احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر، وتحمل عنوان ذكريات عن الفن والوطن وتستضيف الكاتب والسيناريست الكبير فيصل ندا ويديرها الفنان أمين الصيرفي، وذلك في السابعة مساء الأربعاء 23 أكتوبر على المسرح الصغير .

يدور الحوار حول ذكريات فيصل ندا وبداياته الفنية، ويتناول أهم أعماله وبعض المواقف التي صادفته أثنائها إلى جانب فيلم قصير لمقتطفات منها، إعداد نيرمين محمود، كما يستعرض عدد من القضايا الإبداعية المعاصرة ويتخلل الأمسية فقرات موسيقية يقدمها ثنائي الجيتار محمد أباظة وعلي عبدالغني السيد .

يُشار أن فيصل ندا من مواليد عام 1940، تخرج في المدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي ثم حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة قسم المحاسبة، اكتشف موهبته في التأليف أثناء مشاركته مع فريق التمثيل بالجامعة، وكان أول أعماله المسلسل التليفزيوني "هارب من الأيام" الذي نجح من خلاله في إرساء قواعد وأسس الكتابة للأعمال التليفزيونية، تلاها مسرحيتي "من أجل حفنة نساء" و"المتزوجون". يضم رصيده حوالي 80 فيلم، 13 مسرحية و86 مسلسل تليفزيوني و4 مسلسلات إذاعية.