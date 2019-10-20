حلا شيحة تنشر صورًا لابنتيها: "وحشتوني جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة حلا شيحة مجموعة من الصور لابنتيها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت حلا على الصور: "بحبكم، ووحشتوني جدا". حلا شيحة شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، ماجد المصري، ومن إخراج إبراهيم فخر.

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