فيديو| محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نهال عنبر في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان محمد رمضان والمخرج حسام الحسيني نجل الفنانة نهال عنبر، على الاحتفال بعيد ميلاد الأخيرة، رغم تواجدهما في المغرب في الوقت الذي تتواجد هي في مصر.

وأحضر رمضان والحسيني "تورتة" ليحتفلا بعيد ميلاد نهال أثناء تصوير كليب "السلطان" في المغرب.

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ونشرت نهال مقطع فيديو من الاحتفال، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حسام ابني وحبيبي وناسي بنوتي الحلوة والنجم محمد رمضان وحرمه كلموني على الفيس تايم واحتفلوا بعيد ميلادي من المغرب".

وتابعت نهال: "وكريم بالك وحرمه والمنتجة سيهام الفايضي والفنانة العراقية نور ستارز أنا بشكرهم جدا ربنا يرجعهم بالسلامة مرسي، يا حس دايما فاكر عيد ميلادي".

وعلقت الفنانة عبير منير على الفيديو: "كل سنة وانتي طيبة وجميلة وجدعة ومحترمة حبيبة قلبي".