عادل إمام يواصل تصوير "فلانتينو".. ورامي إمام ينشر فيديوهات من الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل "الزعيم" عادل إمام تصوير مشاهده في مسلسل "فلانتينو"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

ونشر مخرج العمل رامي إمام، الصفحة الرسمية لشركة "ماجنوم" المنتجة للمسلسل، 3 فيديوهات من كواليس التصوير، ظهر في واحد منها الفنان حمدي الميرغني على سرير في المستشفى وإلى جواره الفنانة إنعام الجريتلي، ليدخل عليهما الفنان عادل إمام.

وكُتب تعليقًا على الفيديو "الزعيم عادل إمام، الفنان حمدي الميرغني والقديرة إنعام الجريتلي، اليوم السبت ١٩ أكتوبر 2019، من تصوير مسلسل فلانتينو، رمضان 2020 إن شاء الله، إنتاج شركة ماجنوم للإنتاج الفني".

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وفي باقي الفيديوهات ظهر المخرج رامي إمام وخلفه والده وبطل العمل عادل إمام بصحبة الفنانة داليا البحيري، وقال رامي "الأستاذ داخل علينا واحنا بنصور جوه هنا".

"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، إنعام الجريتلي، أحمد فريد، وحمدي الميرغني، وإنتاج شركة ماجنوم لمالكيها هشام تحسين ورامي إمام.