إيرادات ضعيفة لـ"بين بحرين" في أربعة أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي قبل 4 أيام، وتحديدًا يوم الأربعاء 16 أكتوبر فيلم "بين بحرين" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم أمس السبت 19 أكتوبر إيراد قُدر بـ6 آلاف و989 جنيهًا، لتصل إيراداته في 4 أيام (38 ألفًا و336 جنيهًا).

"بين بحرين" إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبدالرحمن الجرواني.