محمد الشرنوبي ينتظر عرض "ما تيجي يا مليجي" ويستعد لحفله بـ"الموسيقى العربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينتظر الفنان محمد الشرنوبي، عرض حكاية "ما تيجي يا مليجي"، والتي يلعب بطولتها ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، إذ من المقرر الكشف عن أولى الحلقات الخمس اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة MBC 4، على أن يتم عرضها الأسبوع المُقبل على قناة ON E.

"ما تيجي يا مليجي" إنتاج أحمد عبدالعاطي وشركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة محمد الشرنوبي، دنيا عبدالعزيز، هدى المفتي، محمود حجازي.

من ناحية أخرى، يستعد الشرنوبي، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر المُقبل.