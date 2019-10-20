"القاهرة السينمائي" يعرض رحلة 5 سينمائيين عالميين في "بانوراما خاصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، 5 أفلام ترصد للجمهور رحلة 5 من أهم صناع السينما العالميين، ضمن برنامج "بانوراما خاصة: مواهب سينمائية"، خلال الدورة 41 التي تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المُقبل، بدار الأوبرا المصرية.

وقال أحمد شوقي، القائم بأعمال المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن المهرجان قرر بدءًا من الدورة 41 أن يكون هناك تصنيفا للأفلام التي يجمعها موضوع واحد داخل قسم "البانورما الدولية" الذي يعرض كل عام 50 فيلما، ليتم إلقاء المزيد من الضوء عليها في برنامج خاص، يسهل للجمهور إمكانية مشاهدة أفلامه معا، وتكوين نظرة ما عن الموضوع المشترك الذي تتناوله.

وأوضح "شوقي"، أن البداية هذا العام بخمسة أفلام (أربعة وثائقيات وفيلم تحريك) عن خمسة من صناع السينما العالميين، جميعها من أفضل وأحدث الأفلام خلال العام الحالي، تشكل معًا نظرة بانورامية تجيب على أسئلة: ماذا يعني أن تكون مبدعًا؟ وما الأثر الذي يتركه فنان السينما في عالمه؟

وأشار "شوقي" أن الأفلام التي تضمها البانوراما الخاصة هذا العام هي: الفيلم البرازيلي "بابينكو: أخبرني عندما أموت" الفائز بجائزة أحسن فيلم تسجيلي عن السينما بمهرجان فينيسيا، وهو من إخراج بربرا باز، وتدور أحداثه حول المخرج الراحل هيكتور بابينكو.

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الفيلم الثاني شارك في قسم الكلاسيكيات بالدورة الأخيرة لمهرجان كان، وهو إنتاج فرنسي إيطالي مشترك، بعنوان "شغف آنّا مانياني" من إخراج إنريكو شيراسيولو، ويتناول قصة الممثلة آنا مانياني أيقونة سينما الواقعية الجديدة في إيطاليا.

الفيلم الثالث أيضا شارك في قسم الكلاسيكيات بمهرجان كان، وهو "فورمان ضد فورمان" من التشيك، إخراج هيلينا تريشتيكوفا، جاكوب هيجنا، ويتناول سيرة المخرج العالمي ميلوش فورمان.

أما الفيلم الرابع، هو "بونويل في متاهة السلاحف" من إنتاج إسباني هولندي ألماني مشترك للمخرج سلفادور سيمو، يتناول مرحلة من حياة المخرج الإسباني الشهير لوي بونويل، وقد شارك هذا الفيلم في مهرجان "آنسي" أكبر مهرجان متخصص في عالم سينما التحريك.

الفيلم الأخير في برنامج "بانوراما خاصة: مواهب سينمائية"، من إنتاج لبناني إماراتي بعنوان "فتح أبواب السينما: محمد ملص" إخراج نزار عنداري، ويتناول قصة المخرج السوري محمد ملص، وكان المهرجان كان أعلن منذ أيام عن انفراده بعرضه العالمي الأول ضمن 27 فيلمًا يستضيف القاهرة السينمائي عروضها العالمية والدولية الأولى خلال دورته المُقبلة.