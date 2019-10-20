"نواكشوط الدولي".. أحمد رشوان مدربًا للتمثيل.. و"ما تعلاش عن الحاجب" بالمسابقة الرسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يسافر اليوم الأحد 20 أكتوبر المخرج أحمد رشوان إلى العاصمة الموريتانية "نواكشوط"، للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة عشر من مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير، إذ سيقوم بتدريب الفنانين الموريتانيين في ورشة "التمثيل أمام الكاميرا"، والتي قدمها في مصر لمدة خمسة أعوام، وشارك فيها العديد من الفنانين الشباب الذين شاركوا في فيلمه الأخير "قابل للكسر".

وتشارك مصر في المسابقة الرسمية بالمهرجان بالفيلم القصير "ما تعلاش عن الحاجب" للمخرج تامر عشري، ويتواجد السيناريست الشاب أحمد حلبة المنسق العام لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ممثلًا عن المهرجان.

المهرجان في هذه الدورة التي يرأسها الفنان الموريتاني سالم دندو، يكرم عدد من النجوم والنجمات العرب وعلى رأسهم الفنانة التونسية سناء يوسف، والفنانة المغربية زبيدة عاكف.

الجدير بالذكر أن المخرج أحمد رشوان يعكف حاليا على المراحل الأخير من مونتاج فيلمه الروائي الطويل الثاني "قابل للكسر" بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ومحمد الموجي، مدير التصوير محمود لطفي، مونتاج جيهان مشير، موسيقى خالد شكري، ديكور خالد الورداني، ستايلست غادة يوسف. ومن المنتظر أن تنتهي المراحل الأخيرة للفيلم مع مطلع العام الجديد.