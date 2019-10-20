في 4 أيام.. "أنت إيه" يحقق 56 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي قبل أربعة أيام، وتحديدًا يوم الأربعاء 16 أكتوبر فيلم "أنت إيه" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم أمس السبت 19 أكتوبر إيراد قُدر بـ10 آلاف و153 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 4 أيام (56 ألفًا و272 جنيهًا).

الفيلم مقتبس من فكرة فيلم Pk الهندي للفنان عامر خان الذي تم عرضه عام 2014، وتدور أحداثه في قالب درامي كوميدي.

"أنت إيه" سيناريو وحوار أشرف حسني ومحمود جاميكا، وإخراج هالة المدني وإنتاج بروميديا للإنتاج الفني، بطولة مجموعة من نجوم "مسرح مصر"، منهم: إبرام نشأت وحامد الشراب وسارة درزاوي، بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم: لطفي لبيب ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة وسامي مغاوري ونرمين ماهر.