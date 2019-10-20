تراند اليوم : شاهد| متسابقة مصرية تبكي "أحلام" في "ذا فويس".. ووالدتها تسقط على الأرض...

سقطت والدة إحدى المتسابقات في مسابقة المواهب الغنائية "ذا فويس" على قناة "MBC"، لدى استماع أعضاء اللجنة لصوت ابنتها.

وكانت المتسابقة المصرية "نورهان" التي اصطحبت والدتها معها لخوض مرحلة "الصوت وبس" في البرنامج، قد أدت أغنية للمطربة آمال ماهر "يا عيني عليك يا طيبة"، لتلقى إعجاب أعضاء اللجنة الذين أشادوا بموهبتها.

لكن في المقابل سقطت والدة المتسابقة بعد أن التفت المطربة الإماراتية "أحلام" ومعها المطرب اللبناني راغب علامة عضوي لجنة التحكيم قبل أن تنتهي مباشرة من الغناء.

فيما بكت "أحلام" من رد فعل المتسابقة المصرية لانضمامها للبرنامج.

الجدير بالذكر أن لجنة تحكيم "ذا فويس" تتكون من راغب علامة، أحلام، محمد حماقي، سميرة سعيد.



