شاهد.. محمود البزاوي عن محمود البنا: حكاية لازم تُدرس في المدارس

علق الفنان محمود البزاوي على قصة قتل الشاب محمود البنا، شهيد الشهامة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

كتب "البزاوي" عبر حسابه قائلًا: "محمود

البنا رمز الشهامة، والجدعنة، والرجولة، والإنسانية والتربية.. أعتقد أن حكايته الجميلة لازم تُدرس في المدارس، ويبقى رمز التربية (محمود البنا)".

وتابع: "إن شاء الله ربنا هايبرد نار كل حبايبك.. ألف رحمة ونور عليك يا رب".

يذكر أن، اليوم الأحد، أجلت محكمة شبين الكوم محاكمة قتلة الطالب محمود البنا، في المنوفية، إلى جلسة 27 أكتوبر.. وأمرت بالقبض على 15 شابًا من المتظاهرين أمام المحكمة.