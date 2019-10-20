علق الفنان أحمد السقا، على قصة قتل الشاب محمود البنا شهيد الشهامة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتب "السقا" عبر حسابه قائلًا :" محمود البنا حكاية رجولة.. محتاجة تتدرس في مناهج الطلبة دي اقل حاجه ممكن تتقدم ليه.. ونشرح ليهم يعني ايه تكون دكر قدام الجبان.. محمود البنا لن ننساك ابدًا.. محمود البنا". الجبان.. محمود البنا لن ننساك ابدًا.. محمود البنا". ويذكر ان أجلت منذ قليل، محكمة شبين الكوم محاكمة قتلة الطالب محمود البنا، في المنوفية، إلى جلسة 27 أكتوبر.. وأمرت بالقبض على 15 شابًا من المتظاهرين أمام المحكمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد السقا لجمهوره: محمود البنا حكاية رجولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.