مسرح مصر يستعد لعروض موسم الرياض بالسعودية

يستعد فريق عمل "مسرح مصر"، لانطلاق عروضه بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي انطلق مساء أمس،

السبت.

من المقرر أن تبدأ عروض الفرقة بالموسم خلال الفترة من 24 إلى

27 من شهر أكتوبر الجاري.

يذكر أن "مسرح مصر" بطولة كل من أشرف عبدالباقي، علي ربيع، محمد أنور، كريم عفيفي، مصطفى خاطر، إبرام، محمد عبدالرحمن.. وآخرين.