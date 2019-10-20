تراند اليوم : ليدي جاجا تقع علي المسرح من قوة حضن معجب.. فيديو

سقطت الفنانة ليدي جاجا من على خشبة المسرح خلال حفل غنائي لها في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

ووفقا لما ذكره موقع CBS News وقعت الحادثة عندما دعت لبيدي جاجا أحد معجبيها إلى خشبة المسرح وحملها على المسرح ولكن انزلقت قدماه مما أدى لسقوطهما معا على الأرض بين الجمهور.

مرت لحظات وعادت جاجا من جديد تصعد على المسرح ولم تبد عليها أية إصابات واستدعت المعجب من جديد واحتضنته وقالت له “عليك أن تعدني أن تسامح نفسك على ما حدث”.

وبعد انتهاء الحفل نشرت الحائزة على جائزة الأوسكار عدة صور لنفسها تستحم في حوض من الثلج ثم في حوض مياه ساخن واخرى وهي ترتدي بذلة بداخلها مكعبات ثلج وعلقت جاجا عليها “مرحلة ما بعد العرض الغنائي .. حمام جليدي لمدة 5 – 10 دقائق، حمام ساخن لمدة 20 دقيقة ثم بذلة ضغط معبأة بمكعبات ثلج لمدة 20 دقيقة