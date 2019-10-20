تراند اليوم : بعد غياب فترة.. مي عز الدين تعود للسوشيال ميديا من جديد

ترتبط الفنانة مي عز الدين مؤخرًا، بمواقع التواصل الاجتماعي، فهي لا تكاد تظهر حتى تقرر الاختفاء مرة اخرى، وهذه ‏المرة أعلنت سبب انقطاعها عن هذه المواقع، وطمأنت جمهورها.‏

استخدمت عز الدين خاصية القصص المصورة لحسابها الشخصي Instagram، ونشرت صورة كتبت عليها ‏‎”‎وحشتوني، ‏يارب يكون الكل بخير، أنا بخير، ولكن أجد راحة أعصابي ونفسيتي في الإجازة وأنا أتمتع بخصوصيتي بعيدًا ‏عن مواقع التواصل الاجتماعي، والأخبار، هو طبعي أصلا بس ولضح إني بقيت محتاجاه وبرتاح فيه أكتر،‎”.

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وتابعت: “هرجع ساعات أحط منشورات هنا، بس سامحوني لو ما شوفتش الرسائل الخاصة، لأني هكون بحط ‏البوست وأخرج، معظم الوقت، هشوفه تاني أكيد وأنا بحط غيره بس،وده هيكون شبه إني بمسي عليكم بس ‏وأقولكم وحشتوني، سلامي لكل الروابط بتاعتي والفانز المنفصلة، وسلامي لكل أصحابي على السوشيال ‏ميديا، حتى اللي عرفتهم في الفترة الأخيرة لأن ليهم معزة خاصة”.‏‎”.‎

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شاركت مي عز الدين في شهر رمضان الماضي، بمسلسل “البرنسيسة بيسة” من بطولة أمير المصري، محمد أنور، حسام ‏داغر، ‏إيمان السيد، سامي مغاوري، أحمد حلاوة ، وتأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج أكرم فريد، وإنتاج “سينرجي‎