تراند اليوم : بعد غياب فترة.. مي عز الدين تعود للسوشيال ميديا من جديد

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ترتبط الفنانة مي عز الدين مؤخرًا، بمواقع التواصل الاجتماعي، فهي لا تكاد تظهر حتى تقرر الاختفاء مرة اخرى، وهذه المرة أعلنت سبب انقطاعها عن هذه المواقع، وطمأنت جمهورها.
استخدمت عز الدين خاصية القصص المصورة لحسابها الشخصي Instagram، ونشرت صورة كتبت عليها ”وحشتوني، يارب يكون الكل بخير، أنا بخير، ولكن أجد راحة أعصابي ونفسيتي في الإجازة وأنا أتمتع بخصوصيتي بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، والأخبار، هو طبعي أصلا بس ولضح إني بقيت محتاجاه وبرتاح فيه أكتر،”.
وتابعت: “هرجع ساعات أحط منشورات هنا، بس سامحوني لو ما شوفتش الرسائل الخاصة، لأني هكون بحط البوست وأخرج، معظم الوقت، هشوفه تاني أكيد وأنا بحط غيره بس،وده هيكون شبه إني بمسي عليكم بس وأقولكم وحشتوني، سلامي لكل الروابط بتاعتي والفانز المنفصلة، وسلامي لكل أصحابي على السوشيال ميديا، حتى اللي عرفتهم في الفترة الأخيرة لأن ليهم معزة خاصة”.”.
شاركت مي عز الدين في شهر رمضان الماضي، بمسلسل “البرنسيسة بيسة” من بطولة أمير المصري، محمد أنور، حسام داغر، إيمان السيد، سامي مغاوري، أحمد حلاوة ، وتأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج أكرم فريد، وإنتاج “سينرجي