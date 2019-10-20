تراند اليوم : إبن الأصول.. أحمد السقا يطالب بالقصاص العادل من القاتل محمد راجح

علق الفنان أحمد السقا على مقتل الشاب محمود البنا على يد محمد راجح في القضية التي شغلت الرأي العام في الأيام الماضية.

كتب السقا عبر حسابه بموقع Twitter: “محمود البنا حكاية رجولة … محتاجة تتدرس في مناهج الطلبة دي اقل حاجه ممكن تتقدم ليه … ونشرح ليهم يعني ايه تكون دكر قدام الجبان .محمود البنا لن ننساك ابدا

وكانت حادثة مقتل البنا انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف، وذكر الشهود البناالذي لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، حاول الدفاع عن فتاة تحرش بها شاب جامعي فكانت عقوبة معاتبته له هي القتل، على يد أربعة أشخاص ترأسهم محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى، طالب بجامعة السادات، وشاركه كل من إسلام عواد 17 عامًا، مصطفى محمد 17 عامًا و”إسلام أ أ”، 17 سنة، مقيمين جميعًا بمدينة تلا