تراند اليوم : مي كساب جابت الواد لعيون أوكا

اختلفت الفنانة مي كساب أنها تنتظر ولادة ابنها الثالث في أي لحظة.

وقال مي كساب أثناء حلولها ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي” أنها حامل في ذكر واتفقت مع زوجها مغني المهرجانات أوكا أن يطلقان عليه اسم “نوح”.

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مي كساب تزوجت من أوكا في أغسطس 2015، ووضعت ابنتها الأولى “فريدة” بعدها بأشهر، وفي 2018 وضعت ابنتها الثانية “داليدا”.

على جانب آخر، يعرض لمي كساب حاليا في دور العرض فيلم “الطيب والشرس واللعوب”، الذي تدور أحداثه حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية، وتجسد مي كساب خلال العمل دور “اللعوب”، ويلعب محمد سلام دور “الطيب”، ويجسد أحمد فتحي دور “الشرس”

يشارك في بطولة الفيلم مي كساب وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج إيهاب السرجاني