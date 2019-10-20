فن ومشاهير

شاهد.. راغب علامة بين المتظاهرين والمذيع يسأله: “هل انت فنان سلطة؟”

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2019 12:57 مساءً - شارك الفنان اللبناني راغب علامة في المظاهرات الشعبية التي تشهدها ساحة الشهداء في العاصمة بيروت.

وردا على سؤال في مقابلة من قلب المظاهرة حول وصفه من قبل البعض بأنه “فنان سلطة” قال راغب علامة متسائلا “مين غنى طار البلد؟”.

وعن صوره مع بعض السياسيين اجاب راغب علامة قائلا: “السياسيين هم من يتصورون معنا”.

ولفت علامة علامة إلى أنه ضد خراب البلد والطابور الخامس، وأنه مع المواطنين وحقوقهم.

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