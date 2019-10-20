دومينيك حوراني تنعي والدها: “كأنو كان حاسس انو رح يغادرنا اليوم”

كتب امير فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2019 12:57 مساءً - نعت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني والدها الذي توفي امس السبت معلنة خبر الوفاة عبر حسابها على انستغرام.

دومينيك حوراني نشرت مطقع فيديو لوالدها، وكتبت قائلة: “بعد كل عطاءاته للبنان تاريخا وحضارة ورؤية جميلة لبيروت المستقبل: هذي بيروت اللي عم نحلم فيها، كأنو كان حاسس إنو رح يغادرنا اليوم، انتقل الْيَوْمَ إلى رحمته تعالى الراقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية المرحوم المؤرخ الدكتور يوسف الحوراني والدي. هيدا الفيديو تصور من نحو ٣ شهور وتوقيت وفاته الْيَوْمَ ؛ هذه مشيئة الله اللي شايف روح الملاك اللي قدم للبلد حياته كلها وأبحاثه ودراساته ومؤلفاته من غير اَي مقابل ؛ بس كرمال بيروت الحلم”.