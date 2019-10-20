طلاق الممثل الهندي مانشو مانوج وزوجته براناثي ريدي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أكد الممثل الهندي مانشو مانوج أخيرًا أنه أنفصل عن زوجته براناثي ريدي، بعد فترة زواج ممتدة من عام 2015.

في منشور طويل شاركه الفنان مانشو مانوج على على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter، كتب: “مرحبًا بالجميع! أردت مشاركة بعض التطورات في حياتي الشخصية وأيضًا في حياتي المهنية، بقلب حزين للغاية، أود أن أبلغكم بأن طلاقي قد تحقق وأننا حصلنا على الطلاق.

وأضاف: “انتهى رسميًا ما كانت علاقة جميلة وعزيزة، فقد كانت لدينا خلافاتنا وشهدنا الكثير من الألم وبعد الكثير من التأمل قررنا أن نمضي حياتنا قدمًا منفصلين، كنا دائمًا وكنا شخصين نتمتع بكل الاحترام والرعاية تجاه بعضهم البعض.

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كما شرح بالتفصيل كيف مر بالكثير في هذه الفترة، كتب كذلك، “بما أن قلبي لم يكن في المكان المناسب، لم أستطع التصرف أو التركيز على العمل طوال هذا الوقت.

وتابع: “مررت كثيرًا ولم أكن لأتمكن من النجاة من هذه العاصفة دون مساعدة عائلتي، الأصدقاء، ولا سيما المعجبين الذين وقفوا بجانبي في غيابي، وأنا مدين للجميع والجميع، الذين ساندوني في أوقاتي الصعبة، والآن سأعود لأفعل الشيء الوحيد الذي أعرفه وأحب فعله هو التمثيل”.

تزوج مانوج من برانثي في ​​عام 2015 في حفل كبير. مانوج هو ابن الممثل المخضرم موهان بابو.