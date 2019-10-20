مي كساب تكشف جنس مولودها المنتظر وتختار له هذا الاسم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية مي كساب لأول مرة عن جنس جنينها والاسم الذي ستطلقه عليه، حيث أنها في الشهر الأخير من حملها في طفلها الثالث.

الفنانة المصرية قالت، خلال استضافتها في برنامج “معكم” تقديم منى الشاذلي، إنها تنتظر مولود ذكر، لافتة إلى أنها اتفقت مع زوجها مطرب المهرجانات “أوكا” على إطلاق عليه اسم “نوح”.

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مي كشفت خلال الحلقة إنها في الشهر التاسع من الحمل، وأنها من الممكن أن تلد في أي وقت، مؤكدة أنها لم تكن مخططة للحمل مرة ثالثة بعد ابنتها الثانية “داليدا” وفوجئت بحملها، قائلة: “الحمد لله رزق من الله”.

وأطلت الفنانة المصرية في الحلقة بفستان وردي فضفاض فشل في إخفاء معالم حملها وزيادة وزنها، وجمعت شعرها للخلف مسدلة غرة كثيفة على جبهتها، وتزينت بمكياج قوي.

والفنانة المصرية مي كساب لديها طفلتين من زوجها مطرب المهرجانات أوكا، وهما “فريدة وداليدا”، وقد نشرت مي عدد من الصور لابنتيها من قبل.