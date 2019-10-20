فرانسيس كوبولا يعود لـ"ميجالوبوليس" بعد توقف 20 عاما

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأحد 2019/10/20 12:57 م بتوقيت أبوظبي
فرانسيس فورد كوبولا في مهرجان لوميير السينمائي في ليون
قال المخرج الأمريكي الكبير فرانسيس فورد كوبولا إنه يعمل على مشروع ضخم يدرسه منذ عقود عدة بعنوان "ميجالوبوليس" حول موضوع "اليوتوبيا".
وأوضح كوبولا، خلال مؤتمر صحفي في ليون، السبت، حيث تسلم جائزة لوميير حول مجمل مسيرته: "عملت على (ميجالوبوليس) قبل 20 عاما. حاولت فعلا، أردت أن أنجز فيلما عن اليوتوبيا أو الجنة على الأرض".
وأكد المخرج البالغ 80 عاما: "لديّ سيناريو أظن أنه يقترب كثيرا مما أريد وأنا أقترب للمرة الأولى من الهدف"، موضحا أنه تخلى عن المشروع بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 قبل أن يستأنفه.
وتابع: "يمكنني القول إن فيلمي هو الأكثر طموحا، حتى أكثر طموحا من (أبوكاليبس ناو) فيلمه المرجعي حول حرب فيتنام الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان في 1979".
وأوضح: "أظن أنه سيتكلف أكثر من (أبوكاليبس ناو) الذي بلغت تكلفته 30 مليون دولار"، وأضاف: "هذه هي المشكلة لأنه فيلم بحجم إنتاجات (مارفل)".
وأشار إلى أن الفيلم الذي يحاول فيه مهندس معماري بناء رؤية طوباوية لنيويورك التي دمرتها كارثة طبيعية، يروي قصة "رجل له رؤية مستقبلية" متحدثا عن "النزاع" بين هذه الرؤية و"تقاليد الماضي". وأكد أن الفيلم يضم كذلك "قصة حب".
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