نجمة Desperate Housewives فيليسيتي هوفمان.. بأوّل صورة بزيّ السّجن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الأخضر الكاكي هو اللون الجديد الرّسميّ للممثلة الأمريكيّة فيليسيتي هوفمان، على الأقل لمدّة أسبوع جديد، يبدأ من الأحد 20 أكتوبر.

تُظهر صور لسجن المعهد الفيدرالي للإصلاح في دبلن، كاليفورنيا، نجمة "Desperate Housewives" السابقة، وهي ترتدي زيّ المكان، حيث تقضي عقوبة بالسّجن لمدّة 14 يومًا لدورها في فضيحة القبول والرّشوة بكلية جامعية.

أقرّت هوفمان في مايو الماضي بدفع ريك سنجر، العقل المدبّر الذي يثبت عمليّة القبول، لرفع درجات ابنتها، حيث أصدرت محكمة أميركية حكمها على هوفمان لتصبح أوّل ولي أمر يتلقّى حكمًا في تلك الفضيحة.

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في اللقطات، ترتدي الممثلة البالغة من العمر 56 عامًا حذاءً رياضيًا، وتخبئ شعرها تحت قبّعة بيسبول بيضاء عادية، بينما تسير بين مبانٍ في يوم الزيارة العائلية، ويحمل قميصها علامة بيضاء تشير لاسمها ورقمها، 77806-112.

هوفمان التي من المقرّر إطلاق سراحها في 27 أكتوبر، تُعدّ واحدة من حوالي 1،230 نزيلاً في المرفق الأمني الذي يضمّ جميع النساء، والذي يقع في شمال كاليفورنيا شرقي سان فرانسيسكو، وهو يُعدّ أقرب سجن إلى منزل العائلة في لوس أنجلوس، ويبلغ متوسط مدّة الإقامة فيه خمس سنوات.