ليدي غاغا "عزباء وحيدة".. هل انفصلت عن دان هورتون؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد 3 أشهر فقط من مواعدة ليدي غاغا لمهندس الصّوت دان هورتون، أكّدت المُغنيّة المثيرة للجدل إنفضالها، بنشرها صورًا لها مع صديقتها حملت تعليقًا يقول: "أصبحت وحيدة".

وتردّدت أنباء عن علاقة غاغا ببرادلي كوبر، بعد انفصاله عن إيرينا شايك، ولكنْ سرعان ما ظهر عكس الإشاعات، عندما نفتْ غاغا هذه العلاقة، وقالت إنّ ما يجمعها ببرادلي لا يتعدّى علاقة شخصين جمعهما العمل، وليس هناك علاقةٌ من أي نوع.

ونشرت غاغا صورًا على إنستغرام، تؤكّد ارتباطها بمهندس الصّوت هورتون، وكانت الصّور لعشاء رومانسيّ لشخصين، ووضعت قلوبًا حمراءَ كثيرة، على الصّفحة الخاصّة بهورتون في أيلول/سبتمبر الماضي.

قبلها شوهدا وهما يقبلان بعضهما في أواخر تموز/يوليو، أي بعد انفصالها عن منتج الأفلام كريستيان كارينو بخمسة أشهر.

وبحسب تقارير إخبارية، انفصل هورتون عن غاغا أوائل الأسبوع، وأكدت غاغا هذا الخبر، عندما نشرت على انستغرام صورة سيلفي تجمعها بصديقةٍ لها مقبلة على الزواج، أثناء حفل العشاء الذي يقام على شرف العروس،

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وقالت: "صديقتي على وشك الدخول لعشّ الزوجية، لكن غاغا عزباء وحيدة".

ويبدو أنَّ غاغا تعيش الآن أسوأ الفترات في حياتها، إذْ تعرّضت مؤخرًا لموقف محرج على المسرح، في إحدى حفلاتها في لاس فيجاس، عندما حملها أحد المعجبين، ثمّ سقطت على الأرض وأُصيبت، لكن وعلى الرّغم من إصابتها حرصت على حضور هذا الحفل لتقف بجانب صديقتها، وقالت إنّه برغم الألم الذي تشعر به، لكنّها لا تقدر على عدم حضور هذا الحدث لأعزّ صديقاتها.