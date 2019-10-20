شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يغنى "كلنا فاسدين" فى تتر مسلسل "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم خالد سليم من تسجيل أغنية تترالمسلسل الجديد "بلا دليل" والذى يواصل تصويره حالياً، والأغنية بعنوان "كلنا فاسدين"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أسامة عبد المنعم، ومهندس صوت ماهر صلاح ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل يوم الاثنين المقبل.

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والعمل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.

يشار إلى أن آخر أعمال خالد سليم مسلسل "أبواب الشك" من 60 حلقة وتم عرضه على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته لقاء الخميسى وعائشة بن أحمد ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسنى وجيهان خليل وعبد الرحمن أبو زهرة وطارق صبرى وميارالغيطى وتامر شلتوت، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.