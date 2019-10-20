انطلاق موسم فعاليات الرياض بأجواء موسيقية وترفيهية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من الرياض: وسط حضور غفير من الزائرين لفعاليات موسم الرياض وتحديداً في منطقة بوليفارد الرياض عاش الحضور ليلة من الفرح بعدما توافدوا حول النافورة الراقصة على أنغام الموسيقى بالإضافة إلى فعاليات الأطفال وعروض الليزر.

وتنوعت فعاليات البوليفارد من موسيقية وثقافية حيث استمتع الزوار بليالي الدراعه وهي فعالية مستوحاة من ثقافة نجد العريقة وتستعرض فنها وطعامها على ايدي سيدات سعوديات.

ومن نجد إلى ليالي المحروسة حيث استمتع الزوار بمشاهدة صور حارات مصر القديمة والفنون الشعبية المصرية .ومشاهدة صور الفنانين مثل عبدالباسط حمودة والأدباء مثل نجيب محفوظ وتذوق الأطباق المصرية.

ومن المحروسة إلى مطعم ليالي عدن الذي سيفتتح جلساته الغنائية الفنان وليد الجيلاني اليوم ليعيش الزوار ليلة مع التراث والفنون العدنيه والغناء.

وتتواجد في بوليفارد الرياض أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وعربات للتنقل تتيح لهم الحركة بمرونة وعربات للإسعاف صغيرة وعدد كبير من الممرضين الميدانيين بالإضافة إلى الخرائط لإرشاد الزوار .

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الحديقة الليلية تجذب زوار موسم الرياض

جذبت منطقة "المربع"، وسط العاصمة السعودية الرياض، العديد من زوّار فعاليات موسم الرياض وتواجدت الفرق الموسيقية الترحيبية هناك واستمتع الزوار بالتجول داخل الحديقة الليلية التي بها أشجار ومجسمات الحيوانات المضيئة وسط تناغم موسيقي بديع مع الأضواء ليلاً ورؤية الشلالات الصخرية المصممة التي تنهمر من جوفها المياه .

بالإضافة إلى الشجرة المتحدثة التي ترحب بالزور وتتحدث معهم وتخمن أسمائهم بطريقة الذكاء الاصطناعي وعدد من فعاليات الأطفال مع وجود جلسات للأسر وانتشار لعربات النقل في أنحاء الحديقة في وسط احتفاء من المنظمين بتقديم القهوة العربية وتتواجد عدد من المطاعم العالمية في منطقة المربع في الرياض وتترواح سعر تذكرة الدخول إلى الحديقة الليلية بحوالي 450 ريال سعودي.

هذا وتفتتح اليوم في 20 أكتوبر الجاري مدينة ونتر وندر لاند الترفيهية التي تضم بداخلها عدد من الألعاب المرتفعة التي يصل ارتفاعها نحو 60 الف متر .

وتمزج المدينة الترفيهية اجوائها اللندنية بأجواء الرياض حيث تشتمل على عروض مسرحية وعالم مارفل وبيت الرعب ومعرضًا للنادي الإسباني ريال مدريد والعاب الخفة باليد بالإضافة إلى أكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط وتصل مساحة المدينة حوالي 192 الف متر مربع وهي أضعاف مساحة مدينة ونتر وندر لاند البريطانية .



وتتسع طاقتها لحوالي 40 الف زائر في اليوم حيث تتواجد هناك باصات نقل ترددية من مواقف السيارات المخصصة حتى داخل المدينة الترفيهية بالإضافة إلى 123 من المحال التجارية ذات الطابع البريطاني او اللندني تحديداً وتملك الونتر وندر لاند إطلالة على مدينة الملك عبدالله المالية .