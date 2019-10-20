نيكول سابا تشتبك مع نجيب ساويرس على تويتر









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: ردت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بحدة على رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس، بسبب نشره نكتة عن مظاهرات لبنان وطالبته بعدم الإستخفاف بمشاعر الشعب اللبناني.

وفي التفاصيل نشر ساويرس تغريدة تحت عنوان نكتة اليوم جاء فيها: "قاعد بتفرج على على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

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فردت عليه سابا بتغريدة قالت فيها: "والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ باحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت انك تنكّت معو!

#نكتك_بايخة

#عيب

لم يرد عليها ساويرس بينما تراوحت تعليقات المغردين بين مهاجم ومعتذر لها.

يذكر ان العديد من التعليقات سواء من مصريين او جنسيات عربية اخرى تركزت على حسن مظهر اللبنانيات ولم تخل من بعد جنسي، وهو ما اثار غضب العديد من المواطنين اللبنانيين والعرب اللذين رأوا بأنها هذه التعليقات تعبر عن كبت وعقد جنسية وتفتقر للذوق.