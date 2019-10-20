كندة علوش تضيق ذرعاً بمنتقديها









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: كعادتها في التعليق على الأحداث السياسية الجارية التي تتفاعل معها وتهمها، غردت الممثلة السورية كندة علوش على "تويتر قائلة: كل الحب والدعوات والصلوات للبنان والشعب اللبناني، الله يحمي هالبلد الغالي ويحمي شعبه".

إلا أن تغريدة علوش قوبلت بهجوم من قبل عدد من المتابعين الذين اعتبروا أنها تدعم لبنان ولا تدعم بلدها سوريا، علماً أنها سباقة في التعبير عن محبتها لبلدها، سواء افتراضياً أو واقعياً.

وردّت علوش على مهاجميها، فقالت: "بترجاكن اذا دعيت للبنان لاحدا يقلي ليش ما دعيتي لسوريا وإذا دعيت لسوريا ما حدا يقلي نسيتي فلسطين وإذا دعيت لمصر ما حدا يقلي وين العراق ولو دعيت لتونس لا تقولولي طب وين السودان. ما بتقدرو تقولو آمين وتتمنوا الخير للغير بدون توجيه؟ الله يحفظ كل بلادنا ويحميها ويعمر قلب أهاليها بالمحبة".

